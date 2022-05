Vidya il potere della conoscenza, da EdÈNatura si presenta il libro di Lara Pascolo

Giovedì 12 maggio alle ore 18, nei locali di EdÈNatura, bottega caffetteria erboristeria e tavola calda vegana e vegetariana, a piazza Mercato 25 a Verbania Intra (VB) si terrà un aperitivo con Lara Pascolo, autrice del libro “Vidya il potere della conoscenza all’alba di una “Nuova Era” – speciale Età dell’oro” di (Giuliano Landolfi editore, Borgomanero, 2021). L’autrice ne parlerà con Valentino Zallico (Vydia School Diffusion).

Si parlerà di Età dell’oro e Nuova Era; flusso cosmico di Amore, Verità e Abbondanza;

cenni sull’armonizzazione dei flussi cosmici planetari; legge universale di risonanza e potere curativo di cibi, erbe e acque del benessere, applicazioni pratiche in cucina;

sviluppo armonico dei talenti e delle illimitate potenzialità dell’essere umano; principi di Architettura e Geometria Sacra; attivazione di forme e simboli sacri (Meru Chakra, Yantram) per attirare vibrazioni di prosperità, pace e felicità negli ambienti di vita,

risvegliare l’occhio della saggezza e l’intelletto positivo (cenni); relazioni armoniche in linea con le leggi cosmiche.

Lara Pascolo, padovana, già collaboratrice di RCS Periodici e altri editori nazionali, vive e lavora tra Milano e Verbania. È una ricercatrice spirituale con un’ampia formazione nell’ambito delle discipline olistiche e della naturopatia.

Il libro “Vidya, il potere della conoscenza all’alba di una “Nuova Era” – speciale Età dell’oro” uscito nell’estate del 2021, alla luce dei recenti eventi internazionali, si è rivelato “profetico”. L’autrice, attraverso lo studio e la considerazione unitaria dei testi sacri alle religioni orientali (indo-vedica, in particolare) ed ebraico-cristiana, della filosofia e della scienza occidentali, annuncia l’arrivo di una nuova età dell’oro. Ma avverte che l’alba di ogni nuova Era è sempre preceduta dall’ora più buia.

“L’alba di ogni Nuova Era – si legge nel testo – è sempre preceduta dall’ora più buia ed è sempre accompagnata da un periodo di crisi, afflizione, confusione e disordine in cui l’umanità è chiamata a superare alcune prove importanti per esaminare la coscienza, fare introspezione, crescere e auspicare finalmente un felice ingresso nel nuovo luminoso mondo”. È come entrare in una stanza buia, chiusa da tempo: la luce, nel rischiararla, illumina gli strati di polvere, il disordine e la sporcizia finora nascosti dall’oscurità, consentendo un’energica opera di pulizia. Non a caso, Vidya in Sanscrito significa proprio “sapere” o “conoscenza”, “vedere la Verità”. La conoscenza serve a elevare il livello di coscienza. E questo, ad elevare l’uomo.

Per prepararsi a entrare nel nuovo mondo è necessario che l’umanità si evolva seguendo le direttrici dell’Amore e della Spiritualità. Nei sette capitoli di cui il libro si compone, l’autrice condivide le varie attività che facilitano il Grande Risveglio individuale e collettivo. Prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità ancora sconosciute; rinascere alla spiritualità mediante la meditazione e la preghiera; conoscere le leggi cosmiche, il legame tra il Tutto e l’Uno, le fonti di energia vitale (Chakra), l’auto-guarigione, l’architettura olistica (Vastu Shastra), ecc. sono solo alcune delle pratiche e delle discipline che accompagnano e supportano la crescita e lo sviluppo della coscienza fino alla piena consapevolezza e realizzazione del Divino nell’essere umano.

Il libro, grazie alla chiarezza dell’esposizione, è adatto a tutti coloro che intendono avvicinarsi a queste discipline.