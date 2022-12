LADY DAY torna su SILVER MUSIC RADIO

LADY DAY È UN PENSIERO, UN’IDEA, UN DESIDERIO E UNA SPERANZA DI CAMBIAMENTO

UN CAMBIAMENTO CULTURALE, SOCIALE E STRUTTURALE DEL MODO IN CUI LE DONNE SONO VISTE, E DEL MODO IN CUI LE DONNE VEDONO IL MONDO.

Il jazzista Lester Young coniò il soprannome Lady Day per la grande Billie Holiday, e questo progetto prende ispirazione proprio dalla forza, dal coraggio e dal suo enorme talento, quello di una donna e di un’artista discriminata per il colore della sua pelle, violentata e abusata, che è riuscita nonostante tutto a lasciare un segno indelebile.

Non c’è cancello, nessuna serratura,

nessun chiavistello che tu possa mettere

sulla libertà della mia mente.

(Virginia Woolfe)

Cos’è Lady Day? Un riflettore puntato sulla discriminazione e la violenza di genere, un progetto che dà voce a tutte quelle donne a cui la voce è stata negata, che hanno subìto abusi e prevaricazioni, e che hanno trovato il coraggio di rialzarsi e ricominciare.

Cosa fa Lady Day? Apre una finestra sul meraviglioso e complesso mondo femminile, per restituire una visione attenta e reale di ogni sua sfaccettatura.

Il racconto e la testimonianza continua della violenza di genere è un punto di partenza fondamentale per non distogliere l’attenzione da una vera e propria piaga sociale con la quale ancora oggi siamo tutti incredibilmente costretti a fare i conti.

Grazie alla collaborazione con Emanuela Skulina, sociologa della Rete antiviolenza trentina, oltre all’informazione continua il progetto Lady Day si propone di offrire aiuti concreti attraverso la creazione di Borse Lavoro, la prima delle quali è già stata assegnata.

Le Borse Lavoro permettono di creare percorsi personalizzati e remunerati di reinserimento lavorativo per donne seguite dai servizi sociali, o costituiscono un aiuto concreto per donne in difficoltà economiche. L’accoglienza non è un traguardo ma solo il punto di partenza: il lavoro è il primo passo indispensabile per riprendere in mano la propria vita, per riacquisire fiducia in sé e tornare ad avere un ruolo attivo nella comunità.

Lady Day sostiene la forza di tante donne: madri rimaste sole, donne che hanno subìto violenza, giovani ragazze abbandonate dalla propria famiglia, donne che hanno bisogno solo di una nuova opportunità per ripartire!