LA SCATOLA DI BISCOTTI di Maurizio de Giovanni regia di Andrea Renzi

Lo spettacolo “natalizio” del Teatro Nazionale di Napoli

LA SCATOLA DI BISCOTTI di Maurizio de Giovanni

con la regia di Andrea Renzi e protagonista Marina Confalone

andrà in scena in prima assoluta giovedì 21 dicembre 2023

al Teatro San Ferdinando dove replicherà fino a domenica 7 gennaio 2024

LA SCATOLA DI BISCOTTI, testo dello scrittore Maurizio de Giovanni messo in scena dal regista Andrea Renzi, su produzione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò, debutterà in prima assoluta il 21 dicembre 2023 al Teatro San Ferdinando, dove resterà in scena fino a domenica 7 gennaio 2024.

Uno spettacolo che vede coinvolti nomi di peso del panorama teatrale, culturale e artistico della città come lo scrittore di culto Maurizio de Giovanni, il regista e attore Andrea Renzi, l’attrice Marina Confalone affiancata da Chiara Baffi, Andrea Cioffi, Silvia D’Anastasio, l’artista Lino Fiorito, il compositore e musicista Federico Odling, la costumista Anna Verde, fino al popolare attore di teatro, cinema e tv Tony Laudadio, in voce registrata.

Il debutto dello spettacolo al San Ferdinando rappresenta anche un’importante tappa nella storia del teatro napoletano perché le rappresentazioni programmate su gennaio 2024 segnano il compimento dei 70 anni di vita del Teatro di Eduardo, che il Maestro riaprì alla città proprio nel mese di gennaio del 1954, con la messa in scena di Palummella zompa e vola di Antonio Petito.

«La scatola di biscotti è la storia di un progressivo ritrovamento – annota l’autore Maurizio de Giovanni – di una donna che crede di essere arrivata a un punto fermo, di aver costruito un’identità soddisfacente ed equilibrata, e che invece si ritrova, in occasione della morte di sua madre e del ritorno al paese dal quale era scappata trent’anni prima, a fare i conti con un passato che, come tutti i passati, non è mai passato. Che viene subdolamente fuori da una vecchia scatola, una di quelle di metallo che aveva contenuto biscotti e che adesso conserva frammenti di esistenza confusi e disordinati in forma di vecchie fotografie, che si animano e che chiedono conto di chi si era. E di chi si è diventati.»

«In una notte tempestosa – scrive il regista Andrea Renzi nelle note allo spettacolo – una donna, un’affermata e potente agente di spettacolo, fa i conti con se stessa e con le sue origini. È tornata nel suo paese, da cui manca da trent’anni, per il funerale della madre. Da questa situazione realistica si sviluppa un dialogo interiore che ha come inaspettate controparti un pesce rosso e le vecchie fotografie contenute in una scatola di biscotti. I ritratti bidimensionali delle foto si incarnano in presenze reali.

Le memorie e i ricordi si fanno vibranti dialoghi innervati sull’asse delle differenze di concezione tra una vita di città e una di paese. Tutte “le cose della vita” vengono messe in discussione: il rapporto con il lavoro, il senso di “casa”, la famiglia e gli amori. Il piano reale e quello fantastico si intrecciano senza soluzioni di continuità. Le aspirazioni e i sogni della giovinezza chiedono conto del prezzo pagato al successo dell’età adulta. E la solitudine della protagonista si popola di paradossali dissidi che la spingeranno ad una nuova consapevolezza di sé. Ma tutto è allo stesso tempo reale e irreale. Come il teatro.»

LA SCATOLA DI BISCOTTI

di Maurizio de Giovanni

regia Andrea Renzi

con

Marina Confalone nel ruolo di Nancy

Chiara Baffi nel ruolo di Maria

Andrea Cioffi nel ruolo di Riccardo

Silvia D’Anastasio nel ruolo di Carmen

e con le voci di

Tony Laudadio | Pesce rosso

Andrea Renzi | Micky

scene Lino Fiorito

musiche Federico Odling

costumi Anna Verde

disegno luci Carmine Pierri

video e foto di scena Serena Petricelli

aiuto regia Costanza Boccardi

assistente alla regia Manuel Di Martino

assistente ai costumi e sarta di scena Violetta Di Costanzo

direttore di scena Sandro Amatucci

macchinista Marco di Napoli

datore luci Fulvio Mascolo

fonico Alessandro Innaro

una produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Durata spettacolo 1h e 30’

calendario rappresentazioni

21/12/2023 ore 21.00 prima rappresentazione assoluta

22/12 ore 21.00 | 26/12 ore 21.00 | 27/12 ore 17.00 | 28/12 ore 21.00

29/12 ore 21.00 | 30/12 ore 19.00 | 03/01 ore 18.00 | 04/01 ore 21.00

05/01 ore 21.00 | 06/01 ore 19.00 | 07/01 ore 18.00

Info: www. teatrodinapoli.it

Biglietteria: tel. 081.5513391 | e.mail: biglietteria@ teatrodinapoli.it