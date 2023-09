GIOVANNI BLOCK SARÀ IN CONCERTO A BOLOGNA AL “SUNRISE GARDEN SETTEMBRE”

Il Summer tour Retrò di Giovanni Block continua martedì 5 settembre, con l’appuntamento al “Sunrise Garden Settembre” nell’ambito de “I Giardini del Baraccano Festival” a Bologna, in Viale Gozzadini 1/2. Alle ore 19.00 la rassegna, ad ingresso libero e gratuito, in collaborazione con l’associazione Suonare Sergio, aprirà le porte al pubblico con l’aperitivo per proseguire alle 21.00 con il concerto.

Con tre album alle spalle e numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera artistica, tra cui il Premio Siae / Club Tenco nel 2007 come Migliore Autore Emergente, il Premio Musicultura 2009, e ancora premio “Alex Baroni”, premio “Lunezia”, premio “Fabrizio De Andrè”, premio “Lucio Battisti”, Giovanni Block si divide da sempre tra musica e teatro, facendosi apprezzare in importanti collaborazioni con artisti e intellettuali come Mauro Calise, Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso, Arnoldo Foà, Lello Arena, Luciano Melchionna, Cosimo Damiano ed altri. “Retrò” è un lavoro pop con richiami alla tradizione dei cantautori degli anni ’80 che racconta le rughe di una vita vissuta, solcata da ricordi, pensieri e riflessioni. Gli arrangiamenti si dispiegano tra chitarre leggere, sonorità a tratti folk e tastiere armoniose, lasciando ampio respiro ai testi, parte portante dell’intero lavoro discografico di Giovanni Block.