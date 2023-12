Fervono i preparativi per “#Dancevybes” evento di danza a 360 che si terrà il 20 e il 21 Gennaio 2024 in una doppia location:

il 20 Gennaio presso Magma Wellness club di Cercola, mentre la serata finale del 21 si svolgerà presso Villa Bruno-Teatro Fonderia Righetti a San Giorgio a Cremano.

La Manifestazione

La manifestazione nasce nel 2018 da un casuale incontro tra due artisti partenopei provenienti da due mondi apparentemente distanti e da esperienze artistiche professionali differenti: Michele Cuomo e Antonio Piccoli.

Il Concorso

Il concorso “Dancevybes” , dapprima evento esclusivamente di stages e formazione, nasce parallelamente già alla seconda edizione della manifestazione, allo scopo di arricchirla ed rinvigorirla con la sana ed avvincente esperienza del contest: ed è subito un successo.

Sin dalla prima edizione ideata con la formula aggiunta del concorso , infatti, Dancevybes riscontra il favore del pubblico con un livello di esibizioni molto buone.

A prendervi parte sono scuole non solo campane ma di tutta la nazione così che il contest diviene famoso in tutta Italia.

Negli anni il concorso /contest Dancevybes , oggi alla sua edizione 5.0, offre di volta in volta spettacoli , ospiti e premi sempre più prestigiosi e possibilità concrete di lavoro.

Gli ideatori

Michele Cuomo: ballerino, coreografo, insegnante e responsabile tecnico regionale street dance per l’ente sportivo coni ENDAS.

Punto di riferimento nazionale ed internazionale nel settore delle danze urbane, oggi lavora in tutta Italia: Napoli, Cosenza, Roma, Bari, Foggia, Firenze, Perugia, Torino, Milano.

Lavori all’estero: A Barcellona riscuote grande successo come ballerino ed ospite per una prestigiosa azienda di cosmetica, tiene poi lezioni a Liverpooll in Inghilterra e Kyev in Ucraina.

Annovera poi esperienze televisive: Yo110, hip hop time, Tim tour ecc.

Antonio Piccoli: ballerino coreografo e insegnante di danze accademiche, nato e cresciuto a Napoli, direttore del suo centro studi Aplomb danza con sede San Giorgio a Cremano, ballerino ospite in giro per l’Italia lavora per coreografi di fama internazionale come Mauro Mosconi, Carla Fracci e tanti altri.

IL CONCORSO

A conclusione del contest verranno premiati, non solo i primi tre classificati, ma ci saranno dei riconoscimenti ad hoc per le diverse categorie: kids, juniores e seniores per i vari stili di danza.

Da annoverare poi il “Premio Dancevybes “ ; “Premio Critica”; “Premio Miglior talento” (in danaro); “Premio Miglior coreografia” (in denaro).

Si tratta di premi speciali che hanno contribuito a dare visibilità e opportunità lavorative a tanti giovani talenti che hanno avuto così l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico.

La Commissione

Come ogni concorso che si rispetti un ruolo importantissimo è affidato alla giuria che ogni anno annovera nomi di alto spessore del panorama internazionale tersicoreo, come: Luca Carannante (ballerino diplomatosi al teatro San Carlo di Napoli e attualmente ballerino classico per Opera di Nizza , Teatro San Carlo, Teatro Verdi ed altri enti lirici) ,Emanuele Battista (docente nazionale hip Hop ; ballerino e coreografo televisivo che ha lavorato per MTV- COCA COLA – FANKEY TEAM – AMICI e molto altro in Italia e all’ estero come New York- Los Angeles ) , Deborah Esposito (ballerina e docente modern dance ed heels; ballerina televisiva Rai e Mediaset : Amici, Tour Elodie) , Francesco Annarumma (coreografo per il teatro San Carlo di Napoli, coreografo per il teatro Opera di Roma, coreografo per Staatstheatre di Magdeburg (Germania),

Dario Dange Claudi: ballerino e coreografo napoletano , uno dei primi ballerini della urban dance ad aver portato la cultura street dance in un ente lirico statale coke il San Carlo insieme alla sua compagnia Treeboo dancers. , Giusy Cristiano: giuria premio della critica, classe 75 , la sua personalità artistica e versatile, da sempre la portata a sperimentare l arte in tutte le sue forme, dalla danza al teatro alla pittura e scultura, fondendo tutte le sue conoscenze in spettacoli teatrali di teatro danza che l’ hanno portata a vincere nell’ arco del tempo numerosi premi teatrali nazionali e Ilaria Di Iorio: giuria premio della critica, classe 80 la sua formazione e i suoi studi iniziati a Napoli per arrivare a New York , Los Angeles ecc, che l’ hanno portata ad essere unica nel suo genere portando in scena negli anni una danza unica e autentica riscuotendo successo per tutto i suoi spettacoli in giro per l’ Italia.

Per iscriversi ed altre info

[email protected]

L’evento per questa edizione è curato dalla RB Management srl.