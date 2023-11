1993-2023: trentennale del Movimento Neoborbonico e Premio Due Sicilie 2023

Sabato 2 dicembre alle 17.30 presso Scotto-Jonno nella Galleria Principe di Napoli, i neoborbonici festeggeranno, con centinaia di iscritti e simpatizzanti di tutta l’Italia, trent’anni anni di battaglie e di successi, di convegni e dibattiti, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni, manifestazioni, proteste e attività a difesa del Sud e della sua storia, della memoria e dell’orgoglio dei Popoli dell’ex Regno delle Due Sicilie.

In questa occasione anche la consegna dei Premi Due Sicilie 2023 per le eccellenze meridionali del mondo della cultura, della scienza e dell’imprenditoria.

Saranno premiati, tra gli altri, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, lo scrittore Maurizio de Giovanni, l’attore Patrizio Rispo, i giornalisti Massimo Calenda e Pierpaolo Petino.

Premiati anche Angelo Sorge e Maria Rosaria Rondinella per la categoria medicina e sanità, Michele La Veglia per la Galleria Storica Vigili del Fuoco con i primati dei Pompieri Napoletani dell’800, Luca Iannuzzi per l’imprenditoria, e Napulitanata per la musica.