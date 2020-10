Follie tra coniugi allo ZTN

Sabato 13 gennaio, ore 20:45 e Domenica 14 gennaio, ore 18:30 a Napoli

Una produzione Spazio Artistico Comic Art

Uno spettacolo di Mauro Palumbo

con: Angelo Perrotta, Melania Pellino e Mario Coppeta

SINOSSI

“Cosa Potrebbe accadere se, invece dell’abituale 7%, riuscissimo a sfruttare il 90 % del nostro cervello? Quali enormi potenzialità potrebbero schiudersi ai nostri occhi? Quali strabilianti poteri potremmo trovarci a gestire? E chissà se bastasse a farci felici …” Il pubblico, attraverso continue provocazioni, viene proiettato nella quinta dimensione, quella dell’inconscio, la parte più nascosta, ma anche la più intuitiva, la più creativa di ciascuno di noi… Il risultato è uno show originale e gustoso, che non mancherà di sorprendere e stupire gli spettatori offrendo, con leggerezza, numerosi spunti di riflessione. In questo adattamento, Mauro Palumbo, si è ispirato anche a l’Amante di Pinter, il quale racconta in modo tragicomico la problematica convivenza di una coppia apparentemente ordinaria ma in realtà sfibrata dalla routine quotidiana, dalle difficoltà comunicative e dalle finzioni del gioco amoroso

CAST

Angelo Perrotta, Melania Pellino e Mario Coppeta

CALENDARIO EVENTO E REPLICHE

Sabato 13 gennaio, ore 20:45

Domenica 14 gennaio, ore 18:30

Come tutti gli spettacoli che vanno in scena allo ZTN, l’ingresso è gratuito e l’uscita è a “Cappello”.

Per info e prenotazioni: 3398120297 [email protected]