Congresso regionale Cisl, Palmeri: “Il confronto serrato e costruttivo è il modello vincente”

Al Congresso della CISL, con il Segretario Generale Annamaria Furlan, per l’elezione della Segreteria Regionale Confederale.

Con le votazioni di oggi e l’elezione del Segretario Generale Confederale si esce ufficialmente dal periodo di commissariamento campano, gestito con grande responsabilità da Piero Ragazzini e da tutte le forze in campo, che non hanno mai fatto mancare il loro importante supporto in ogni occasione.

“Abbiamo avuto modo di sperimentarci sui temi reali, di condividere la gestione di situazioni di grave disagio occupazionale e sociale– afferma l’Assessore- ed il modello di confronto serrato e costruttivo ha sempre permesso di raggiungere risultati importanti per la salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione.

Anche nell’ambito delle Risorse Umane della nostra Regione, siamo impegnati in una chirurgica attività di riforma della macchina organizzativa, aprendo tra l’altro la stagione della contrattazione decentrata.

L’auspicio è dunque quello di continuare a percorrere la strada del confronto tra organizzazioni sindacali e Istituzione-conclude poi-nel rispetto dei ruoli ma con una rinnovata sinergia, chiave della ricerca instancabile di soluzioni condivise.”

Fonte: SEGRETERIA ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO SONIA PALMERI