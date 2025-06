Ucraina, memorandum Russia: “Cessate il fuoco completo solo con ritiro Kiev da 4 regioni”

(Adnkronos) – Un cessate il fuoco completo sarà possibile solo se l'Ucraina ritirerà tutte le sue truppe dalle quattro regioni parzialmente occupate dalle forze armate russe e se metterà fine alla mobilitazione. E' la condizione inserita nel memorandum che la delegazione inviata da Mosca ha consegnato a Istanbul agli inviati di Kiev durante il secondo round di negoziati diretti tra le parti. Lo riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. Le regioni a cui il memorandum elaborato dai russi fa riferimento sono quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Altre condizioni poste dalla Russia nel memorandum sono la fine della fornitura di armi a Kiev e nessuna presenza militare straniera in territorio ucraino, scrive Ria Novosti, sottolineando che la Russia chiede anche che l'Ucraina sia ''neutrale''. ''Il 'memorandum' russo è stato consegnato solo oggi (ieri, ndr) durante la riunione'' che si è svolta a Istanbul. ''Ciò ha creato le condizioni che hanno impedito che l'incontro producesse i risultati concreti necessari per porre fine alla guerra'', ha lamentato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, spiegando di aver informato il presidente Volodymyr Zelensky dopo il secondo round di colloqui con la Russia. Umerov, che ha guidato la delegazione ucraina, ha affermato che la parte ucraina ha agito "in modo chiaro e coerente" e che uno dei punti chiave è un cessate il fuoco incondizionato per almeno 30 giorni. ''Abbiamo raggiunto accordi su uno scambio 'tutti per tutti' di tutti i feriti gravi e i malati gravi. Uno scambio 'tutti per tutti' di tutti i soldati di età compresa tra 18 e 25 anni e la restituzione dei corpi dei soldati caduti, seimila per seimila'', ha aggiunto. La delegazione ucraina ha consegnato anche un elenco dei bambini ucraini rapiti. ''Anche un ritorno parziale sarebbe un passo umanitario, se la Russia fosse realmente interessata a procedere verso la pace'', ha affermato Umerov. Mosca ha respinto la proposta di Kiev di un cessate il fuoco incondizionato e l'offerta di organizzare un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader del Cremlino Vladimir Putin, ha spiegato Umerov. Poi ha reso noto che la delegazione ucraina a Istanbul ha chiesto un nuovo incontro con gli inviati russi a fine mese, ''tra il 29 e il 30 giugno'', per discutere ''la priorità del cessate il fuoco''. Un nuovo incontro ''è fondamentale per avanzare il processo dei negoziati'', ha affermato il ministro della Difesa ucraino incontrando la stampa. La delegazione russa ha proposto ''un cessate il fuoco parziale, di due-tre giorni'' e ''in alcune zone della linea del fronte'', ha spiegato in conferenza stampa il capo della delegazione russa, l'ex ministro della Cultura e consigliere di Vladimir Putin, Vladimir Medinsky. "Abbiamo avanzato una proposta piuttosto generale. Un cessate il fuoco concreto che duri due o tre giorni in alcune zone del fronte", ha dichiarato Medinsky. Il capo della delegazione russa ha chiarito che il cessate il fuoco di due o tre giorni proposto all'Ucraina sarebbe necessario per poter recuperare i cadaveri. Zelensky ha rivolto un appello al presidente americano Donald Trump affinché adotti ''sanzioni nei confronti della Russia per spingerla ad accettare un cessate il fuoco completo''. "Ci aspettiamo davvero che Trump adotti misure forti. Ci aspettiamo che appoggi le sanzioni per costringere la Russia a porre fine alla guerra, o almeno a passare alla prima fase, ovvero il cessate il fuoco", ha detto Zelensky nel corso di una conferenza stampa. La Russia vuole solo una pausa nei combattimenti e non la fine della guerra in Ucraina, ha dichiarato Zelensky dopo essere stato informato dal ministro della Difesa Umerov sull'esito del secondo round di colloqui. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto di ospitare a Istanbul o ad Ankara un incontro tra Trump, Putin e Zelensky. Lo riportano i media turchi. "Il mio più grande desiderio è riunire Putin e Zelensky a Istanbul o Ankara. Mi piacerebbe anche portare Trump", ha affermato il presidente turco. E' già di per sé ''un risultato significativo'' il fatto che la delegazione ucraina e quella russa si siano incontrate a Istanbul, ha detto Erdogan. "Le delegazioni russa e ucraina si sono riunite a Istanbul sotto la presidenza del nostro ministro degli Esteri Hakan Fidan. E' stato un incontro davvero eccellente'', ha dichiarato al termine di una riunione di governo ad Ankara. Trump da parte sua si è detto è pronto a recarsi in Turchia per incontrare Putin e Zelensky. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, spiegando che ''il presidente ha detto di essere aperto alla proposta, se si arriverà a questo, ma vuole che entrambi i leader ed entrambe le parti siedano insieme al tavolo delle trattative''. —internazionale/[email protected] (Web Info)