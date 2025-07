Tv del Qatar: “Da Hamas ok a piano Usa per tregua con lievi modifiche”

(Adnkronos) – Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, seppur con ''lievi e formali modifiche''. Lo rende noto l'emittente televisiva del Qatar al-Araby spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato ieri di volere "sicurezza" per la popolazione di Gaza, mentre si preparava a ospitare la prossima settimana il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Voglio che la popolazione di Gaza sia al sicuro, cosa più importante", ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se desiderasse ancora che gli Stati Uniti prendessero il controllo del territorio palestinese, come annunciato a febbraio. "Voglio vedere sicurezza per la popolazione di Gaza. Hanno passato l'inferno" conclude. —internazionale/[email protected] (Web Info)