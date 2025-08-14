In Evidenza

Trump-Putin, summit domani in Alaska: inizio alle 21.30 ora italiana

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Inizierà alle 21.30 di domani sera (ora italiana) il vertice ad Anchorage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che "dopo la conclusione dei negoziati, Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta in cui riassumeranno i risultati dei negoziati", ha annunciato Ushakov ai giornalisti. I due presidenti, ha anticipato il consigliere per la politica estera del Cremlino, parleranno anche dello sviluppo della cooperazione bilaterale "anche in ambito commerciale ed economico" fra Russia e Stati Uniti. Il formato del vertice fra Russia e Usa prevede un faccia a faccia fra Putin e Trump, al quale farà seguito un incontro fra le delegazioni. Questi colloqui proseguiranno in una colazione di lavoro, ha anticipato Ushakov. Il consigliere per la politica estera del Cremlino ha anche confermato che, come è pratica comune nei negoziati internazionali, Putin e Trump pronunceranno alcune parole all'inizio dell'incontro, prima della chiusura delle porte.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, i residenti di Gratosoglio tracciano la mappa...

Ucraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit...

Psg-Tottenham, oggi si gioca la Supercoppa europea –...

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla arresti per Bezziccheri...

Loredana Bertè e Renato Zero, di nuovo insieme...

Trump, Putin e l’Alaska: incontro ‘a metà strada’...

Gaza, approvato il piano di Netanyahu: via libera...

Diffusione audio di Raoul Bova, il Garante apre...

Sulle Alpi lontano da tutto: l’idilliaco rifugio di...

Atterraggio di emergenza per volo Iberia, collisione con...