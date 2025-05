Sondaggio partiti, Vis Factor-Emg: FdI primo partito, avanzano Pd, Forza Italia e Avs. Meloni leader con più consensi

(Adnkronos) –

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 28,9%, guadagnando l’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A seguire il Partito democratico con il 23,7% (+2,2%), il Movimento 5 Stelle con l’11,6% (-3,7%), Forza Italia con il 9,8% (+1,7%), la Lega con l’8,5% (-1%), AVS con il 6,1% (+1,6%), Azione con il 3% (-0,4%) e Italia viva con il 2,5% (+0,4%). Lo rileva il rapporto Human Index – l’esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica istituzionale e aziendale, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg Different. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua ad essere in cima alle preferenze degli italiani tra i leader politici con un gradimento al 41%. Al secondo posto il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani con il 35,1%. A seguire la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein con il 27,8%, Giuseppe Conte con il 25,7% e Matteo Salvini con il 25,6%. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è il ministro con il gradimento più alto, con il 35,1%, a seguire il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il 32,3%, quelli della Difesa, Guido Crosetto, con il 31,6%, dell’Ambiente, Gilberto Pichetto con il 30,2% e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con il 29,8%. In generale il governo mantiene un gradimento del 40,3%. —[email protected] (Web Info)