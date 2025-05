Sinner e il canale YouTube: “Non sono una macchina, voglio mostrarmi più umano”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner tra YouTube e il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro esordirà lunedì 26 maggio nel primo turno dello Slam parigino, affrontando al primo turno il francese Arthur Rinderknech, numero 72 del mondo. Alla vigilia dell'inizio del torneo Sinner ha anche parlato in conferenza stampa, e non solo di argomenti di campo. Jannik ha spiegato infatti anche perché ha deciso di aprire il proprio canale YouTube, che nelle scorse settimane ha mostrato la preparazione del numero uno del mondo per gli Internazionali d'Italia, e che al momento conta oltre 75mila iscritti. "Noi siamo tennisti e quindi il campo è la nostra priorità, ma ho anche la sensazione che i tifosi non sappiano come sono come persona. In campo sono molto serio, ma fuori mi piace scherzare. Mi piace ridere. Mi piace sorridere. Cerco di far capire alla gente che non sono una macchina", ha spiegato Sinner, "Sono solo una persona normale come chiunque altro. Abbiamo aperto questo canale. Pubblicheremo un paio di clip divertenti ogni tanto. Voglio mostrare anche il dietro le quinte di un torneo, come ci prepariamo. Che investiamo molto tempo per essere a questo livello. Per me, questo è molto importante". —[email protected] (Web Info)