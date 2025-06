Grecia, maxi incendio a Chio: evacuati 19 insediamenti

(Adnkronos) – Un maxi incendio boschivo sta interessando per il secondo giorno consecutivo l'isola di Chio, in Grecia, nel mar Egeo orientale di fronte alla costa turca. Lo scrive il quotidiano greco Ekathimerini, spiegando che 190 vigili del fuoco, supportati da 11 squadre a piedi, sono impegnati su tre fronti distinti. Decine di vigili del fuoco provenienti da Atene e dalla città settentrionale di Salonicco sono stati inviati via nave in supporto. All'alba, quattro mezzi antincendio si sono unite all'operazione, con altri rinforzi attesi nel corso della giornata. A causa dell’avanzare delle fiamme, alimentate da forti venti, sono stati evacuati 19 insediamenti sull’isola. —internazionale/[email protected] (Web Info)