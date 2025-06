Fialdini: “Oggi i giovani chiedono amore e urlano il bisogno di esserci”

(Adnkronos) – Chiusura di stagione per ‘Da noi… a ruota libera’. Per l’ultima puntata, i ruoli si sono invertiti: al suo fianco Nek e per una volta è stata proprio Francesca Fialdini a mettersi a nudo. La conduttrice ha parlato di fede e ha confidato: “Ad Assisi ho trovato risposte che cercavo da tempo. La fede ha ribaltato le mie priorità. È uno sguardo che illumina gli altri, che restituisce valore e dignità a ciascuno”. Quando all’amore dice: “Certo che c’è, ma non è una favola. È un fatto, qualcosa che si vede, che si sente. Chi ti ama davvero si fa avanti, condivide, si prende cura”. Non è mancato un accenno alle nuove generazioni: “Oggi i più dimenticati sono i giovani. Stanno gridando il loro bisogno d’amore, di essere ascoltati, di contare davvero. Non possiamo più permetterci di ignorarli”. La conduttrice ha poi rivissuto l’inizio della sua avventura in Tv: “Quando arrivò la proposta di Unomattina, non trovavo le parole. Giancarlo Leone (allora direttore di Rai1) mi disse: ‘Va bene così, trasformerai la paura in forza’. Ed è andata proprio così”. In chiusura, l’abbraccio del pubblico e della squadra del programma, che le ha donato una maglietta firmata da tutti. —[email protected] (Web Info)