Camera, oggi question time con tre ministri: Tajani, Lollobrigida e Foti rispondono

(Adnkronos) – Question time oggi alla Camera per tre ministri. A rispondere alle interrogazioni dei deputati sono Tajani, Lollobrigida e Foti. Il question time sarà trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio dalle 15. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative a favore delle imprese esportatrici, con particolare riferimento all’obiettivo di scongiurare l’applicazione di dazi da parte dell’Amministrazione statunitense e di diversificare gli scambi commerciali (Silvestri – M5S); sulle ulteriori iniziative di sostegno alle esportazioni (Marrocco – Fi-Ppe); sulle iniziative in merito alla sospensione del Trattato di associazione tra Ue e Israele e al riconoscimento dello Stato di Palestina (Fratoianni – Avs); sulle iniziative per assicurare la concordanza tra la posizione dell’Italia e quella del complesso degli Stati euro-atlantici nelle organizzazioni internazionali (Lupi – Nm); sull’accordo commerciale tra l’Ue e i Paesi del Mercosur (Provenzano – Pd-Idp). Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative urgenti volte a garantire la stabilità economica degli operatori e delle aziende della filiera della canapa industriale (Magi – Misto-+Europa); sugli effetti dell’accordo tra l’Ue e i Paesi del Mercosur rispetto al settore agroalimentare (Richetti – Az-Per-Re); sulle iniziative a tutela della produzione vitivinicola italiana (Bof – Lega); sulle iniziative a tutela della filiera agroalimentare nazionale in relazione agli effetti dei dazi e sulla proposta di importare carne statunitense per la produzione di bresaola destinata al mercato americano (Boschi – Iv-C-Re). Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, risponde a un’interrogazione sulle iniziative volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree interne, nel quadro della relativa Strategia nazionale (Bignami – Fdi). —[email protected] (Web Info)